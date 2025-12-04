13. SPIELTAG DER BUNDESLIGA
Nordderby - Hamburger SV vs. SV Werder Bremen: Bundesliga im Free-TV, Livestream und im Ticker
Die Bundesliga hat ihr Nord-Derby zurück. Nach sieben Jahren Abszinenz empfängt der Hamburger SV den SV Werder Bremen. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.
Lange mussten sich die Fans gedulden, nun ist es endlich wieder so weit. Der HSV trifft am Sonntagnachmittag im Rahmen des Nord-Derbys auf den SV Werder Bremen (ab 15:30 Uhr im Liveticker).
Aufgrund der sieben Jahre andauernden Zweitliga-Phase der Hamburger, kam es lediglich in der Saison 2021/22 zu Duellen der beiden großen Nord-Klubs. Die zwei Matches fanden jedoch im Rahmen der 2. Bundesliga statt.
Der HSV schlägt sich im deutschen Oberhaus bislang wacker und verzeichnet immer wieder mal Achtungserfolge. Nach dem 2:1-Last-Minute-Sieg gegen den VfB Stuttgart am letzten Sonntag befinden sich die Rothosen in der Bundesliga-Tabelle immerhin auf dem 13. Platz.
Mit zwölf Punkten hat der HSV vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und vier Zähler Rückstand auf den SV Werder Bremen, der sich auf dem neunten Platz befindet. Die Bremer spielen trotz einiger Verletzungsprobleme eine grundsolide Saison.
Die Hauptproblematik der Werderaner liegt in der Mittelstürmer-Position. Victor Boniface konnte bislang nicht überzeugen, weshalb Horst Steffen immer wieder experimentierte und zuletzt auf den noch torlosen Keke Topp gesetzt hat.
Im direkten Vergleich der beiden Klubs führt Bremen mit 60 Siegen, 42 Remis und 51 Niederlagen.
Hamburger SV vs. Werder Bremen im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Nord-Derby statt?
- Spiel: Hamburger SV vs. Werder Bremen
- Wettbewerb: Bundesliga; 13. Spieltag
- Datum: 7. Dezember 2025
- Uhrzeit: 15:30 Uhr
- Austragungsort: Volksparkstadion (Hamburg)
Bundesliga live: Läuft die Partie Hamburger SV vs. SV Werder Bremen im Free-TV?
Das Nord-Derby zwischen Hamburg und Bremen wird nicht live im Free-TV gezeigt.
Werder Bremen zu Gast beim HSV: Wo läuft das Match live im Pay-TV?
"DAZN" hat die Rechte an den Bundesligaspielen am Sonntag. Das Nord-Derby zwischen Hamburg und Bremen läuft auf dem linearen Kanal "DAZN1". Es ist jedoch ein kostenpflichtiges "DAZN"-Abo nötig, um den Sender empfangen zu können.
Bundesliga im Livestream: Wer zeigt das Nord-Derby zwischen Hamburg und Bremen live?
"DAZN" zeigt die Partie selbstredend auch im Livestream, der im Web oder über die App empfangbar ist. Auch hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.
Der SV Werder gastiert beim HSV: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?
Einen Ticker zu Hamburg vs. Bremen gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Hamburger SV vs. Werder Bremen live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels
- Begegnung: Hamburger SV vs. SV Werder Bremen
- Datum und Uhrzeit: 7. Dezember 2025; 15:30 Uhr
- Trainer: Merlin Polzin (HSV), Horst Steffen (Werder Bremen)
- Free-TV: -
- Pay-TV: DAZN
- Livestream: DAZN1
- Liveticker: ran.de