Musiala kommt im Football-Trikot von St. Brown

Jamal Musiala hat beim Treffpunkt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Montag in Dortmund für einen besonderen Hingucker gesorgt. Der Offensivstar des deutschen Rekordmeisters Bayern München fuhr am Hotel l'Arrivée im Football-Trikot mit der Nummer 14 von Amon-Ra St. Brown vor.

Musiala und den Wide Receiver der Detroit Lions verbindet seit einer Bayern-Reise in die USA eine Freundschaft. St. Brown zeigte sich auch schon im Trikot von Musiala und ist bekennender Fan der Münchner.

Die DFB-Auswahl bereitet sich auf das Nations-League-Viertelfinale gegen Italien vor. Das Hinspiel findet am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand statt, das Rückspiel drei Tage später (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund. Der Sieger erreicht das Final Four im Juni.