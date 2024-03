Muskelfaserriss: Hegering verpasst EM-Qualispiele

Anzeige

Nationalspielerin Marina Hegering verpasst die EM-Qualifikationsspiele der deutschen Fußballerinnen gegen Österreich und Island Anfang April. Die Verteidigerin des VfL Wolfsburg hat sich beim Bundesligaspiel gegen den FC Bayern München am Samstag (0:4) einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen, wie der Klub am Montag bekannt gab. Die 33-Jährige, die bislang 35 Länderspiele absolvierte, muss mehrere Wochen pausieren.