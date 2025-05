Nach anstößigem Post: Lineker verlässt BBC vorzeitig

Die englische Fußball-Legende Gary Lineker gibt ihren Job als Moderator und Experte bei der BBC nach über einem Vierteljahrhundert und ein Jahr früher als beabsichtigt auf. Lineker werde mit der letzten Folge der beliebten Sendung "Match of the Day" in dieser Saison seinen Abschied nehmen, teilte der Sender mit. Ursprünglich sollte Lineker noch dem Team für die WM 2026 und die kommende FA-Cup-Spielzeit angehören.

Hintergrund der Trennung sind lang anhaltende Querelen und immer wiederkehrende Diskussionen, die mit einem Post Linekers in den Sozialen Netzwerken in der vergangenen Woche ihren Höhepunkt erreicht hatten. Der frühere Weltklassestürmer teilte einen Beitrag über Zionismus, in dem eine Ratte zu sehen war, und musste sich gegen Vorwürfe des Antisemitismus verteidigen. Er entschuldigte sich und beteuerte, er hätte niemals wissentlich etwas Antisemitisches gepostet.

"Ich trage den Fußball in meinem Herzen, seit ich denken kann - auf dem Platz und im Studio", sagte Lineker zur Trennung. Der Vorwurf des Antisemitismus gehe "gegen alles, wofür ich stehe", verteidigte er sich erneut und wiederholte seine Entschuldigung. Mit seinem Abschied übernehme er die Verantwortung für den Fehler.

Kürzlich hatte er bereits drauf verwiesen, er habe das Gefühl, die BBC wolle ihn loswerden. Im Jahr 2023 hatte der Sender ein "offenes Gespräch" mit seinem bestbezahlten Angestellten geführt, nachdem dieser die Asylpolitik der britischen Regierung mithilfe eines Nazi-Vergleichs kritisiert hatte. Vor wenigen Tagen dann äußerte Lineker Zweifel an der Qualifikation des neuen Sportchefs.

Generaldirektor Tim Davie würdigte Linekers Verdienste als "prägende Stimme" des Senders. "Seine Leidenschaft und sein Wissen haben unseren Sportjournalismus geprägt und ihm den Respekt von Sportfans in ganz Großbritannien und darüber hinaus eingebracht."