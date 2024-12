Nach Assist mit Kreuzbandriss: Puig fehlt Galaxy im MLS-Finale

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Marco Reus und sein Klub Los Angeles Galaxy müssen im Play-off-Endspiel der Major League Soccer (MLS) auf Schlüsselspieler Riqui Puig verzichten. Wie Galaxy mitteilte, hat sich der 25-Jährige im Conference-Finale gegen die Seattle Sounders einen Kreuzbandriss zugezogen. Dennoch hatte Puig weitergespielt und den späten 1:0-Siegtreffer für Dejan Joveljic vorbereitet.

"Ich bin so stolz darauf, wie hart wir gekämpft haben, um hierher zu kommen, und ich weiß, dass meine Teamkollegen alles geben werden, um den Pokal nach Hause zu bringen", schrieb der in der Jugendakademie des FC Barcelonas ausgebildete Spanier bei Instagram. Nun muss sich der Mittelfelspieler Klub-Angaben zufolge einer Operation unterziehen und wird mehrere Monate ausfallen.

Rekordmeister Galaxy trifft im Endspiel am kommenden Samstag auf die New York Red Bulls von Trainer Sandro Schwarz und könnte den sechsten Titel in der Vereinsgeschichte einfahren.