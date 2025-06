Nach Aufstieg: Inzaghi verlässt Pisa und bleibt zweitklassig

Historischer Aufstieg in die Serie A - aber Trainer Filippo Inzaghi verlässt den Pisa SC und bleibt offenbar lieber in der Serie B. Der ehemalige Top-Stürmer und Weltmeister von 2006 hat seinen eigentlich noch zwei Jahre laufenden Vertrag mit Pisa am Freitag "im gegenseitigen Einvernehmen" aufgelöst, wie es in einer Mitteilung hieß.

Italienische Medien berichten, dass Inzaghi den FC Palermo übernimmt, die Sizilianer sollen für den Coach eine Ablöse in Höhe fast einer Million Euro an Pisa zahlen. Der Klub gehört wie Manchester City aus der Premier League der City Football Group und will mit aller Macht zurück in die Serie A.

In der abgelaufenen Saison hatte Inzaghi - Bruder des ehemaligen Inter-Trainers Simone Inzaghi - Pisa auf Platz zwei in der Serie B geführt, der Verein aus der Toskana wird damit nach 34 Jahren wieder erstklassig.