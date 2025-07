Nach Aufstieg mit Jugendklub: Cazorla hängt ein Jahr dran

Der zweimalige Fußball-Europameister Santi Cazorla dehnt sein Herzensprojekt mit Real Oviedo weiter aus. Der Spanier hat seinen Vertrag beim Aufsteiger um ein Jahr verlängert und wird damit das Comeback seines Jugendklubs in der Primera División aktiv mitgestalten. Cazorla feiert im Dezember seinen 41. Geburtstag.

Cazorla sei "ein Symbol für Oviedo", teilte der Klub mit, "seine Vertragsverlängerung beweist, dass Träume wahr werden, wenn man sie mit dem Herzen verfolgt". Der Spieler verkörpere die Werte des Klubs wie wenige andere.

Cazorla stammt aus der Jugend von Real Oviedo. Zum Ende seiner Karriere kehrte er 2023 nach mehr als 20 Jahren zurück, um beim Aufstieg zu helfen. In der vergangenen Saison hatte er entscheidenden Anteil an der Rückkehr des Vereins in La Liga nach 24 Jahren. Das Rückspiel der Play-offs um den Aufstieg bezeichnete er als "das wichtigste Spiel in meiner Karriere" - und erzielte dann einen wichtigen Treffer zum Sieg über CD Mirandés.

Cazorla war spanischer Nationalspieler und wirkte an den EM-Triumphen 2008 und 2012 mit. In seiner Zeit beim FC Arsenal gewann er unter anderem zweimal den FA Cup.