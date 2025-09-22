Nach Champions-League-Aus: Frankfurt ringt Leipzig nieder

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben ihrem Königsklassen-Frust in der Bundesliga etwas Luft gemacht und den zweiten Saisonsieg eingefahren. Vier Tage nach dem bitteren Aus in der Qualifikation zur Champions League gegen Real Madrid gewann die Eintracht zum Abschluss des dritten Spieltags angeführt von Doppeltorschützin Rebecka Blomqvist 4:3 (3:2) gegen RB Leipzig.

In einem teils wilden Schlagabtausch im Frankfurter Stadion am Brentanobad brachte Ereleta Memeti (10.) die Gastgeberinnen früh in Führung, doch RB fand durch Annabel Schasching (26.), deren ungefährlicher Schuss Eintracht-Torhüterin Lina Altenburg durch die Hände glitt, die schnelle Antwort. Blomqvist (38., 56.) und Amanda Ilestedt (42.) brachten den Europa-Cup-Teilnehmer aus Frankfurt anschließend aber wieder auf die Siegerstraße. Marleen Schimmer (45.+2) führte Leipzig zwischenzeitlich wieder heran, der erneute Anschluss durch Nationalspielerin Giovanna Hoffmann (85.) kam zu spät.