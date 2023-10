Nach Charlton-Tod: ManUnited siegt "für Sir Bobby"

Anzeige

Manchester United hat an einem emotionalen Abend einen Sieg für die verstorbene Vereinslegende Bobby Charlton gefeiert. Der englische Fußball-Rekordmeister gewann wenige Stunden nach dem Tod des Weltmeisters von 1966 bei Schlusslicht Sheffield United 2:1 (1:1). Manchester kletterte in der Premier League auf Rang acht.

"Wir wollen für Sir Bobby gewinnen", hatte Mittelfeldspieler Scott McTominay vor der Partie erklärt. Der Schotte stand prompt im Mittelpunkt: McTominay erzielte Manchesters Führung (28.), ehe er fast im Gegenzug einen Handelfmeter verursachte - Oliver McBurnie glich aus (34.). Kurz vor Schluss erzielte Diogo Dalot (77.) doch noch den Siegtreffer.

Schon vor Anstoß war es an der Bramall Lane emotional geworden: Kapitän Bruno Fernandes führte United mit einem Kranz in der Hand auf das Feld, den er am Mittelkreis niederlegte. Fans und Spieler beider Mannschaften gedachten Charlton anschließend mit lang anhaltendem Applaus, auf der Anzeigetafel wurde ein Foto des 106-maligen Nationalspielers eingeblendet.

McTominay, der schon seit seinem fünften Lebensjahr das United-Trikot trägt, hatte Charlton vor der Partie sichtlich bewegt Tribut gezollt. "Jeder von uns denkt heute an ihn, daher wird es nicht einfach für uns. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie", sagte der 26-Jährige.

Charlton, der von 1956 bis 1973 in 477 Pflichtspielen 148 Tore für die Red Devils erzielte, war am Samstag im Alter von 86 Jahren verstorben. Teammanager Erik ten Hag würdigte die Klub-Ikone im Vereins-TV als "Legende. Die ganze Fußballwelt verliert eine große Persönlichkeit, einen Giganten. Das war er auf und neben dem Platz. Er hat als Spieler von Manchester United Maßstäbe gesetzt."