Nach DFB-Abschied: Popp macht in Wolfsburg weiter

Mit 33 ist noch lange nicht Schluss: Nach dem Rücktritt aus der Fußball-Nationalmannschaft wird Alexandra Popp ihre Vereinskarriere fortsetzen. Die Ex-Kapitänin der deutschen Auswahl, die vergangene Woche beim Spiel gegen Australien (1:2) tränenreich ihren Abschied aus dem DFB-Team nach 145 Einsätzen nahm, bleibt dem VfL Wolfsburg erhalten. Popp hat ihren Vertrag beim siebenmaligen Meister bis zum 30. Juni 2026 verlängert.

"Es ist kein Geheimnis, dass ich mich beim VfL Wolfsburg sehr wohl fühle und dankbar bin für das Vertrauen über viele Jahre", sagte die Co-Kapitänin und Rekordspielerin der Wölfinnen: "Die Arbeit mit der Mannschaft und dem Trainerteam macht mir sehr viel Spaß. Es wird sehr in Details gearbeitet und ich glaube, dass dadurch noch einiges an Qualität herauszuholen ist. Desweiteren gibt es ein Konzept und Ideen, den VfL weiterhin zu professionalisieren, um auf nationaler und internationaler Ebene weiter dranzubleiben."

Die gebürtige Westfälin und gelernte Tierpflegerin Popp wechselte 2012 vom FCR Duisburg nach Wolfsburg. Mit 13 Pokalsiegen, sieben Meisterschaften, drei Triumphen in der Champions League sowie dem Olympiasieg 2016 kann Popp eine imposante Titelsammlung vorweisen. Zudem wurde die Angreiferin dreimal zur "Fußballerin des Jahres" gewählt, am Montag erhielt sie zum zweiten Mal das "Silberne Lorbeerblatt" als höchste Auszeichnung im deutschen Sport.

"Mit ihren Qualitäten als absolute Leaderin auf und neben dem Platz sowie mit ihrer Mentalität ist sie ein Vorbild für junge Spielerinnen und ein wichtiger Faktor in unseren Kaderplanungen für die nächste Saison", sagte Wolfsburgs Sportchef Ralf Kellermann: "Darüber hinaus ist 'Poppi' als etablierte Marke im deutschen Leistungssport auch längst eine perfekte Botschafterin für den VfL Wolfsburg."

Zuletzt hatte Popp ihre Pläne für die Zeit nach ihrer Karriere als Fußballerin verraten. Sie möchte "in der Tierpflege arbeiten, weil ich wüsste, was mir die Tiere geben und es mir Spaß macht mit den Tieren zu arbeiten", sagte Popp im Podcast "Spielmacher - Fußball von allen Seiten" mit Sky-Moderator Sebastian Hellmann. Auch dem Fußball will sie nach ihrer aktiven Karriere erhalten bleiben, die Position ist aber noch offen.