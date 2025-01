Nach Drohungen gegen Havertz' Frau: Arteta fordert Konsequenzen

Arsenal-Teammanager Mikel Arteta hat nach den Internet-Drohungen gegen Fußball-Nationalspieler Kai Havertz und dessen Frau ein Umdenken gefordert und Fans und Journalisten in die Pflicht genommen. "Das ist etwas, das wir in diesem Sport unbedingt beseitigen müssen", sagte der Spanier auf einer Pressekonferenz der Londoner am Dienstag. "Wir müssen wirklich etwas dagegen tun, denn das zu akzeptieren und zu verbergen hat schreckliche Folgen."