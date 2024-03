Nach Krebserkrankung: Lainer wieder in Österreichs Kader

Anzeige

Stefan Lainer vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach steht erstmals nach seiner Krebserkrankung im Kader der österreichischen Nationalmannschaft. Trainer Ralf Rangnick nominiert den Außenverteidiger für die Länderspiele in der Slowakei am 23. März und gegen die Türkei am 26. März.

"Wir waren die ganze Zeit in Kontakt. Ich fand es von Anfang an bemerkenswert, wie er mit dieser Situation umgegangen ist. Es freut mich, dass er wieder dabei sein kann", sagte Rangnick. Zuletzt hatte Lainer (31) im September 2022 für Österreich gespielt, im Sommer 2023 wurde bei ihm Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert.

Im Kader der für die EM-Endrunde qualifizierten Österreicher stehen zwölf weitere Bundesliga-Profis. Rangnick setzt neben Lainer auf Christoph Baumgartner, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald (alle RB Leipzig), Philipp Lienhart, Michael Gregoritsch (beide SC Freiburg), Phillipp Mwene (FSV Mainz 05), Maximilian Wöber (Borussia Mönchengladbach), Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim), Konrad Laimer (Bayern München), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Romano Schmid (Werder Bremen) und Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg).