Nach Kritik: Rooney wehrt sich gegen "unfaire" Brady-Vorwürfe

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney hat Vorwürfe der Football-Ikone Tom Brady zurückgewiesen. Die Aussagen des siebenmaligen Super-Bowl-Siegers, wonach Rooneys Arbeitsmoral zu wünschen übrig lasse, seien "sehr unfair" gewesen. Konkret geht es um die gemeinsame Zeit bei Birmingham City, wo Rooney von Oktober 2023 bis Januar 2024 Trainer war und Brady eine Minderheitsbeteiligung hält.

"Ich bin etwas besorgt wegen der Arbeitseinstellung unseres Trainers. Ich meine, ich weiß es nicht, ich habe da kein gutes Gefühl", sagte Brady in einer kürzlich erschienenen Doku bei Amazon. "Fußball ist nicht die NFL – die NFL arbeitet drei Monate im Jahr. Spieler brauchen auch Ruhepausen, daher finde ich es sehr unfair, wie er sich geäußert und das dargestellt hat", antwortete Rooney nun in seinem BBC-Podcast: "Ich glaube, Tom kam einmal vorbei, und zwar am Tag vor einem Spiel, wo die Tage sowieso etwas lockerer sind. Ich glaube nicht, dass er wirklich viel von Fußball verstand."

Er respektiere Brady dennoch und bezeichnete ihn als "einer der größten, wenn nicht den größten Sportler aller Zeiten".

Nach dem Abstieg 2024 gelang Birmingham in der vergangenen Saison mit 111 Punkten der Wiederaufstieg in die zweitklassige englische Championship, auch dank zahlreicher Investitionen durch die US-Firma Knighthead Capital Management LLC, mit der Brady 2023 die Partnerschaft eingegangen war.