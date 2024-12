Nach Medienrechte-Vergabe: Sky und DAZN zufrieden

Sky hat trotz des Verlusts der Bundesliga-Konferenz mit Zufriedenheit auf die Vergabe der deutschsprachigen Medienrechte reagiert. "Sky bleibt das Zuhause der Bundesliga", sagte Barny Mills, CEO von Sky Deutschland: "Sky hat mehr Spiele als bisher, die meisten Spiele insgesamt und die besten Partien." Sky habe seine "Position als führender Sportanbieter langfristig" gefestigt und trage in den kommenden vier Jahren "zum Wachstum der Liga bei".

Auch der zweite große Live-Anbieter DAZN wertete den Ausgang positiv. "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Partnerschaft mit der DFL und den Bundesligavereinen bis 2029 langfristig ausbauen können", sagte DAZN-CEO Alice Mascia: "Mit dieser Investition erhöhen wir unsere Bundesliga-Reichweite und verpflichten uns, allen Fußballfans noch mehr Möglichkeiten und Innovationen zu bieten, ihren Lieblingssport zu verfolgen."

Dank der Rechte an der Champions League, der Klub-WM sowie der Bundesliga, sei DAZN nun "die konkurrenzlose Heimat des Fußballs", so Mascia weiter. Die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr und die Sonntagspartien werden bei DAZN zu sehen sein. Sky zeigt künftig die Einzelspiele am Freitag und Samstag sowie die Spiele der 2. Liga. Sat.1 hat sich das kleine "Free Live"-Paket mit neun Begegnungen gesichert, zu dem unter anderem die Relegationsspiele, der Supercup und die Eröffnungsspiele gehören.

Man feiere "sehr, dass wir uns wieder das attraktivste Bundesliga-Rechte-Paket für das Free-TV sichern konnten", sagte Henrik Pabst, Chief Content Officer von ProSiebenSat.1. Dies sei "ein großartiges Zeichen". RTL freute sich mit dem Zuschlag für das Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend auf "Traditionsvereine mit einer enorm treuen Fangemeinde" sowie das "attraktivste Highlight-Rechte-Paket" für RTL+ mit Ausschnitten aller 617 Spiele samt Relegation und Supercup.