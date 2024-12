Nach nur drei Monaten: Bjelica in Zagreb von Cannavaro beerbt

Der kroatische Fußball-Traditionsklub Dinamo Zagreb hat den nächsten Trainerwechsel vorgenommen. Am Sonntagabend teilte der Klub mit, den ehemaligen Union-Coach Nenad Bjelica entlassen zu haben und stellte den früheren Weltmeister-Kapitän Fabio Cannavaro als Nachfolger vor.

Bjelica hatte den Champions-League-Teilnehmer erst vor drei Monaten als Nachfolger von Sergej Jakirovic übernommen und einen "Mehrjahresvertrag" unterzeichnet. In seiner ersten Amtszeit zwischen 2018 und 2020 hatte der 53-Jährige den Traditionsklub zu zwei Meisterschaften geführt. Aufgrund "mangelhafter" Ergebnisse in der heimischen Liga, in der Zagreb nur Dritter ist, wurde nun Platz für den Italiener Cannavaro gemacht.

Der 51-Jährige soll am 3. Januar seine Arbeit in der Hauptstadt aufnehmen und offiziell vorgestellt werden. Seine Trainerkarriere hatte Cannavaro 2014 in China begonnen, über Saudi-Arabien und weitere Stationen in China landete er 2022 in Benevento und zuletzt in Udine.

Cannavaro hatte die italienische Nationalmannschaft 2006 bei der WM in Deutschland als Kapitän zum Titel geführt, im gleichen Jahr wurde er als Weltfußballer ausgezeichnet.