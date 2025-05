Nach Oberschenkelverletzung: Havertz wieder im Teamtraining

Das Comeback von Fußball-Nationalspieler Kai Havertz rückt offenbar immer näher. Der 25-Jährige, der sich im Februar eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, nahm am Mittwoch an einer öffentlichen Trainingseinheit des FC Arsenal teil. Ob der Stürmer am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) im Ligaduell der Gunners gegen Newcastle United bereits mitwirken kann, ist aber offen.