Nach Penisbildern: Lazio entlässt seinen Falkner Bernabé

Der italienische Fußball-Erstligist Lazio Rom hat mit einer Entlassung für Aufsehen gesorgt. Der Tabellenvierte der Serie A teilte am Montag mit, seinen Falkner Juan Bernabé entlassen zu haben. Demnach habe der Spanier mehrere Bilder und Videos seines Penis im Internet verbreitet. Bernabé war seit der Saison 2010/11 Falkner des Adlers Olimpia bei den Heimspielen der Hauptstädter.

Lazio habe das Arbeitsverhältnis "aufgrund seines Verhaltens mit sofortiger Wirkung beendet" und sei von den Bildern "schockiert. Wir können nicht länger mit einer Person in Verbindung gebracht werden, die durch ihr Verhalten die Fortsetzung jeglicher Beziehung unmöglich gemacht hat", fuhr Lazio fort.

Der 56-Jährige hatte sich einer Operation unterzogen, bei der ihm eine Penisprothese zur Verbesserung seiner sexuellen Leistungsfähigkeit implantiert wurde. Entsprechende Fotos veröffentlichte er in den sozialen Medien.

Bereits in der Vergangenheit war er wegen seiner offen rechtsextremen Politik in Schwierigkeiten geraten und wurde 2021 von Lazio suspendiert, weil er am Ende eines Spiels gegen Inter Mailand einen faschistischen Gruß gezeigt hatte. Bernabé sagte der italienischen Zeitung Il Messaggero, er sei "stolz", ein Anhänger der rechtsextremen spanischen politischen Partei Vox zu sein, "wie viele meiner Fußballfreunde".