Nach Prügelei mit Rowe: Rabiot nach Milan

Der bei Olympique Marseille nach einer brutalen Kabinenschlägerei aussortierte französische Fußball-Nationalspieler Adrien Rabiot setzt seine Karriere bei der AC Mailand in Italien fort. Bei Milan erhält der 30-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Pikant: Auch der englische U21-Nationalspieler Jonathan Rowe, mit dem sich Rabiot die wüste Prügelei geliefert hatte, spielt nun in Italien. Der 22-Jährige hatte sich dem FC Bologna angeschlossen und einen Vertrag bis Ende Juni 2029 unterzeichnet.

Milan und Bologna treffen am 14. September in der Liga aufeinander - Rabiot und Rowe könnten sich dann als Rivalen auf dem Feld gegenüberstehen. Die beiden waren bei Marseille aufgrund des Kabinenskandals aussortiert worden. "Was geschehen ist, war extrem schwerwiegend und gewaltsam, etwas, das ich noch nie erlebt habe", hatte OM-Präsident Pablo Longoria in einem AFP-Interview gesagt.

Rowe war in der vergangenen Saison von Norwich City ausgeliehen, Marseille verpflichtete ihn im Sommer für 14,5 Millionen Euro fest. Rabiot, 53-maliger Nationalspieler, war ebenfalls seit Anfang vergangener Saison im Verein. "Als Klub sind wir das Opfer", sagte Longoria: "Von solch einem Kampf hat man im Fußball noch nie gehört."