Nach "Schande" in Singapur: Chinas Kapitän erklärt Rücktritt

Anzeige

Kapitän Zhang Linpeng ist nach einem enttäuschenden Remis in der WM-Qualifikation in Singapur aus Chinas Fußball-Nationalteam zurückgetreten. Als "Schande" bezeichnete der 34 Jahre alte Innenverteidiger das 2:2 nach 2:0-Führung am Donnerstag und zog frustriert einen Schlussstrich.

"Als Kapitän konnte ich meine Aufgabe, der Mannschaft zu helfen, nicht erfüllen und habe die Fans enttäuscht zurückgelassen", sagte Zhang. "Nach reiflicher Überlegung glaube ich, dass es an der Zeit ist, meine nationale Karriere zu beenden." Das chinesische Nationalteam schaffe es "im Moment nicht einmal, Singapur zu schlagen. Persönlich finde ich das unerträglich."

Für den ehemaligen Zweitliga-Coach Branko Ivankovic war es zudem ein Fehlstart als neuer chinesischer Nationaltrainer. Der frühere Hannover-Trainer hatte die Nachfolge von Aleksandar Jankovic angetreten, mit dem China beim Asien-Cup im Januar in der Vorrunde gescheitert war.