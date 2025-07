Nach Rekordspiel im Pokal: Bundesliga-Nordderby im Weserstadion

Nach dem Rekordspiel im DFB-Pokal erhält das Nordderby zwischen den Fußballerinnen von Werder Bremen und dem Hamburger SV auch in der Bundesliga die große Bühne. Wie Werder am Dienstag bekanntgab, wird das Duell mit dem Aufsteiger HSV am 6. Spieltag der neuen Saison im Weserstadion stattfinden.