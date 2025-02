Nach Stanway-Verletzung: Bayern leiht Caruso aus

Die deutschen Meisterinnen von Bayern München haben nach den Verletzungen von Georgia Stanway und Sarah Zadrazil im Mittelfeld nachgelegt. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wechselt die italienische Nationalspielerin Arianna Caruso auf Leihbasis bis zum Ende der Saison vom italienischen Erstligisten Juventus Turin nach München.

"Arianna ist eine komplette Mittelfeldspielerin, die stark in der Defensive ist, aber auch Qualitäten mit dem Ball hat. Das ist für unseren Spielstil sehr wichtig. Wir freuen uns, in so einer kurzen Zeit eine so starke Spielerin zu verpflichten, die zudem Führungsqualitäten und Erfahrung mitbringt", sagte der Technische Leiter Francisco De Sa Fardilha.

Caruso läuft seit der Saison 2017/18 für Turin auf und gewann in dieser Zeit sechs Meisterschaften sowie jeweils dreimal den Pokal und Supercup. 2019 hatte die 25-Jährige ihr Debüt für die italienische Nationalmannschaft gegeben.

Für die Münchnerinnen, die neben dem Meisterschaftskampf auch noch im DFB-Pokal und der Champions League mitmischen, stünden "entscheidende Phasen in der Saison an", sagte De Sa Fardilha. Mit Caruso, die sowohl Attribute einer Spielmacherin als auch einer "Holding Six" mitbringe, habe Bayern nun "mehr Möglichkeiten für unser Mittelfeld".

Die Münchnerinnen müssen derzeit auf die englische Europameisterin Stanway (Außenbandriss im rechten Knie) und die österreichische Nationalspielerin Zadrazil (Muskelfaserriss im Oberschenkel) verzichten, die sich in der Winterpause verletzt hatten. Nationalspielerin Lena Oberdorf arbeitet nach einem Kreuzbandriss an ihrem Comeback.