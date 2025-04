Nach Stroot-Rücktritt: Eckhoff übernimmt interimsweise

Nach dem überraschenden Rücktritt von Tommy Stroot hat Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg eine Übergangslösung gefunden. Wie der DFB-Pokalsieger am Freitag mitteilte, übernimmt die bisherige Assistenztrainerin Sabrina Eckhoff die Wölfinnen interimsweise. Geplant ist laut VfL, dass die 40-Jährige das Training leitet, bis die langfristige Nachfolge von Stroot geklärt ist.

Eckhoff gehört seit Juli 2021 zum Trainerstab der Wölfinnen und soll an der Seitenlinie vom bislang bestehenden Trainerteam unterstützt werden. Der vorherige Coach Stroot hatte am Dienstag seinen Rücktritt verkündet. "Ich habe in den vergangenen Wochen gemerkt, dass ich nicht mehr die Energie in mir spüre, die es braucht, meinen eigenen Ansprüchen und denen des VfL Wolfsburg gerecht zu werden", wurde der 36-Jährige in einer Pressemitteilung zitiert.

Eckhoff wird nach der Länderspielpause am 13. April beim Duell mit dem SC Freiburg in leitender Funktion an der Seitenlinie stehen. Derzeit läuft Wolfsburg den eigenen Ansprüchen hinterher. In der Bundesliga beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München vier Spieltage vor Schluss sechs Punkte. Dem Rekordpokalsieger und siebenmaligen Meister droht erstmals seit 13 Jahren eine titellose Saison, denn auch in der Champions League, die die Wölfinnen zweimal gewannen, und im DFB-Pokal war jeweils im Viertelfinale Schluss.