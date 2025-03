Nach Tod des Teamarztes: Ligaspiel von Barcelona abgesagt

Der spanische Fußball-Erstligist FC Barcelona trauert um seinen Teamarzt Carles Miñarro Garcia. Wie der Klub des ehemaligen Bundestrainers Hansi Flick am Samstagabend mitteilte, verstarb der Mitarbeiter am Samstagnachmittag. Die Todesursache nannte der Tabellenführer nicht. Als Reaktion darauf wurde das für 21 Uhr angesetzte Ligaspiel gegen CA Osasuna abgesagt.

"Der Vorstand und die Spieler des FC Barcelona möchten der Familie und den Freunden des Verstorbenen ihr tiefstes Mitgefühl aussprechen und ihnen in dieser schweren Zeit ihrer Trauer beistehen", schrieben die Katalanen bei X. Der Erzrivale Real Madrid kondolierte: "Möge er in Frieden ruhen."

Auch der Gegner sprach in dem Sozialen Netzwerk "sein tiefstes Beileid aus". Klubpräsident Luis Sabalza reagierte mit Verständnis und erklärte, dass sein Team keinerlei Einwände gegen die Absage gehabt habe: "Wir verstehen, dass das Leben das Wichtigste ist und man kein Spiel spielen kann, wenn man denkt, dass die Person, mit der man so lange zusammengelebt hat, nicht mehr da ist."

Mit 57 Punkten aus 26 Spielen führen die Katalanen die Tabelle in Spanien knapp vor Atletico und Real Madrid an. Osasuna liegt auf Rang elf im gesicherten Mittelfeld. Am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) steht für das Team um Nationaltorwart Marc-André ter Stegen das Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen Benfica Lissabon auf dem Programm.