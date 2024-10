Nach Unwetter: Pokalspiele von Valencia und Levante abgesagt

Nach dem verheerenden Unwetter mit mehr als 50 Toten hat der spanische Fußball-Verband die Pokalspiele der Klubs FC Valencia und Levante UD abgesagt. Valencia hätte am Mittwoch beim Sechstligisten Parla Escuela antreten sollen, Stadtrivale Levante beim viertklassigen Pontevedra CF. Die Region Valencia ist von den sintflutartigen Regenfällen besonders stark betroffen.

Die Spiele sollen in der kommenden Woche nachgeholt werden. Weitere Absagen anderer Begegnungen seien möglich, teilte der Verband RFEF mit.

Bei den Überschwemmungen sind allein in der Region Valencia mindestens 51 Menschen ums Leben gekommen. An einem Tag war stellenweise mehr Regen gefallen als sonst in einem ganzen Monat.