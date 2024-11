Nach verschossenem Elfmeter: Ancelotti verteidigt Mbappe

Nach dem verschossenen Elfmeter bei der Champions-League-Niederlage in Liverpool hat Carlo Ancelotti seinen Starspieler Kylian Mbappe in Schutz genommen. "Das Problem von Mbappe ist das Problem, das wir alle haben", verteidigte der Trainer von Real Madrid den Franzosen vor dem Ligaspiel am Sonntag gegen den FC Getafe.

"Er wird nach dem Spiel gegen Liverpool kritisch beäugt, weil er einen Elfmeter verschossen hat - wie viele meiner Spieler schon", wollte Ancelotti dem vergebenen Strafstoß nicht zu viel Bedeutung beimessen.

Der französische Nationalspieler, der im Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain in die spanische Hauptstadt gewechselt war, stand zuletzt immer wieder unter Kritik. In den letzten neun Spielen erzielte er nur zwei Tore. Laut Ancelotti gehe es aber nicht um einen Einzelspieler, "sondern um eine Mannschaft, die bisher nicht in der Lage war, konstant zu spielen". In der Champions League stehen die Madrilenen nach bereits drei Niederlagen aus fünf Spielen unter großem Druck, in der Liga beträgt der Rückstand auf den Tabellenersten aus Barcelona bei einem Spiel weniger vier Punkte. Ancelotti zeigt sich jedoch zuversichtlich. "Er kann besser spielen, aber das können wir alle - und werden es versuchen."