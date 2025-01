Nach versöhnlichem Abschluss: TSG richtet "Fokus" auf Liga

Nach dem versöhnlichen Abschluss in der Europa League feierten die Hoffenheimer Spieler mit dem mitgereisten TSG-Anhang, für wenige Momente waren die Sorgen aus dem Liga-Alltag vergessen. "Siege sind immer gut. Wir wollen immer gewinnen", sagte Dennis Geiger nach dem 4:3 (1:1)-Erfolg beim RSC Anderlecht am letzten Spieltag der Ligaphase: "So kann es weitergehen."

In Belgien jubelten die personell dezimierten Hoffenheimer über den erst zweiten Sieg in dieser Saison auf der internationalen Bühne - für das Weiterkommen in die Play-offs fehlte am Ende ein magerer Zähler. "Den einen Punkt können wir überall suchen, den werden wir nicht finden", sagte Trainer Christian Ilzer: "Es wäre mehr drin gewesen."

Zu sehr wollte sich der Österreicher aber nicht ärgern. "Für heute war der Sieg wichtig. Wir verabschieden uns mit einem positiven Resultat", so Ilzer. Das sah auch Mittelfeldspieler Tom Bischof so, der im Sommer zu Rekordmeister Bayern München wechselt. "Das gibt uns viel Halt und gute Energie für die nächsten Spiele", erklärte der 19-Jährige.

Und so rückte das Ende der Europareise schnell in den Hintergrund. "Unser Fokus geht auf Sonntag", sagte Geiger. Dann muss der derzeit Tabellen-15. der Bundesliga nämlich zu Meister Bayer Leverkusen (17.30 Uhr/DAZN). "Jetzt heißt es erstmal regenerieren, hoffentlich kommen viele Verletzte zurück", sagte der 26-Jährige: "Und dann alles raushauen."