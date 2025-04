Nach zehn Jahren: De Bruyne kündigt Abschied von ManCity an

Kevin De Bruyne wird den Premier-League-Champion Manchester City am Ende der Saison nach zehn Jahren verlassen. Das teilte der Kapitän am Freitag via Instagram mit. In einer emotionalen Botschaft an die Fans schrieb er: "Ich komme gleich zum Punkt und möchte euch wissen lassen, dass das meine letzten Monate als Spieler von Manchester City sein werden."

Ihm falle es nicht leicht, diese Worte zu verfassen, doch nun sei der Tag gekommen. Der ehemalige Werder- und Wolfsburg-Profi steht seit Sommer 2015 bei City unter Vertrag und prägte seitdem eine Ära. "Diese Stadt, dieser Klub, diese Menschen...haben mir ALLES gegeben. Ich hatte keine Wahl, außer ALLES zurückzugeben! Und ratet mal, wir haben ALLES gewonnen", schrieb der Kapitän der belgischen Nationalmannschaft weiter.

In bislang 413 Pflichtspielen für die Sky Blues durfte De Bruyne sechs Titel in der Premier League, zwei FA-Cups, fünf Ligapokal-Siege und den ersten Champions-League-Triumph der Vereinsgeschichte bejubeln. In diesem Jahr kämpft das Team von Pep Guardiola noch um den FA-Cup und die Klub-WM. In der Liga liegen De Bruyne seine Mitspieler acht Spieltage vor dem Saisonende nur auf dem fünften Platz, mit 22 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool.