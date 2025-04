Nach Zoff mit Matic: Onanas Nacht zum Vergessen

Die beiden Tore von Olympique Lyon gegen Manchester United am Donnerstagabend dürften Nemanja Matic in seiner Meinung bestärkt haben. Beim 2:2 (1:1) der Franzosen im Viertelfinalhinspiel der Europa League gegen den kriselnden Weltklub aus England sah Manchesters Keeper Andre Onana gleich zweimal schlecht aus. Der Mann, den Matic zuvor als "einen der schlechtesten Torhüter" der Klubgeschichte bezeichnet hatte.

Der Zoff zwischen Lyons Mittelfeldspieler Matic, der von 2017 bis 2022 für die Red Devils aufgelaufen war, und Onana hatte vor der Partie für Wirbel gesorgt. Onana blickte nach dem torlosen Unentschieden gegen Manchester City auf das Duell mit Lyon voraus und kam dabei zu der Erkenntnis, dass United "sehr viel besser" sei als der französische Ex-Meister. Eine Aussage, die Matic nicht auf sich sitzen lassen wollte.

"Wenn David de Gea, Schmeichel oder van der Sar das gesagt hätten, hätte ich mich selbst hinterfragt. Aber wenn man statistisch gesehen einer der schlechtesten Torhüter bei Manchester United ist, muss man vorsichtig sein, was man sagt", sagte Matic.

Am Donnerstagabend dann schien der Kameruner Onana bei den beiden Gegentreffern nicht ganz auf der Höhe. Von seinem Teammanager wurde er aber in Schutz genommen. "Das kann passieren. Wenn man Fußball spielt, und wir spielen viele Spiele, passieren Fehler", sagte Ruben Amorim: "Es gibt nichts, was ich Andre in diesem Moment sagen kann, was helfen würde. Wir haben noch ein Spiel, um alles zu ändern, und darauf sollten wir uns konzentrieren", sagte er mit Blick auf das Rückspiel am kommenden Donnerstag.