Nach 61 Siegen: FK Arkadag verliert erstmals

Nach 61 Siegen in 61 Partien hat Turkmenistans Fußball-Meister FK Arkadag erstmals in seiner Geschichte ein Spiel nicht gewonnen. Der zu Ehren des ehemaligen Präsidenten Gurbanguly Berdymuchamedow gegründete Klub verlor in der AFC Challenge League gegen Kuwaits Vertreter Al-Arabi am Freitag 2:3.