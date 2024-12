Nächste Debütantin: Mahmutovic gegen Italien im DFB-Tor

Torhüterin Ena Mahmutovic vom FC Bayern wird im letzten Test des Jahres ihr Debüt bei den deutschen Fußballerinnen geben. Das verkündete Bundestrainer Christian Wück vor dem Länderspiel gegen Italien am Montag (20.30 Uhr/ARD) in Bochum.

"Ena wird beginnen", sagte der 52-Jährige auf der Pressekonferenz im Ruhrstadion: "Wir glauben, dass sie bei uns die nächsten Schritte machen kann." Die gebürtige Duisburgerin Mahmutovic (20) vertritt im DFB-Team wie auch im Verein die an Krebs erkrankte Maria Luisa Grohs.

Wück hat im Casting den Konkurrenzkampf verschärft und will die Nummer eins für die EM 2025 in Absprache mit Torwartcoach Michael Fuchs erst im neuen Jahr vergeben. In Abwesenheit der pausierenden Ann-Katrin Berger hatte beim 6:0 in der Schweiz am Freitag die Essenerin Sophia Winkler debütiert. Tags darauf reiste Stina Johannes (muskuläre Probleme) ab und Rafaela Borggräfe rückte aus der U23 nach.

Das Spiel gegen die taktisch variablen Italienerinnen werde "wirklich ein Gradmesser", betonte Wück vor dem Jahresabschluss, denn: "Sie spielen so, wie wir auch spielen wollen. Das wird auch für mich als Trainer interessant, wie wir damit umgehen."