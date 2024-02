Nächste Niederlage: Girona verliert Anschluss an Real

Anzeige

Spaniens Überraschungsteam FC Girona geht in der Primera Division ein wenig die Luft aus. Die Katalanen unterlagen am Montagabend bei Athletic Bilbao 2:3 (0:1) und kassierten nach dem 0:4 bei Spitzenreiter Real Madrid die zweite Niederlage in Folge. Von den ersten 23 Saisonspielen hatte Girona lediglich eines verloren.

Nach nur einem Punkt aus den jüngsten drei Spielen bleibt Girona zwar auf Platz zwei, liegt mit 56 Punkten aber schon sechs Zähler hinter Real zurück. Bilbao (49) festigte Platz fünf.

Alex Berenguer (2./56.) und Inaki Williams (60.) trafen für Bilbao, Wiktor Zygankow (49.) und Eric Garcia (75.) waren für Girona erfolgreich.