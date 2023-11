Nächste Papa-Absage für Nagelsmann: Auch Thiaw fehlt

Anzeige

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss auf den nächsten werdenden Vater verzichten. Nach Robin Gosens reist auch Malick Thiaw nicht zum Treffpunkt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Frankfurt/Main. Der Abwehrspieler von der AC Mailand und seine Partnerin erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Ein Ersatz wird nicht berufen, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte.

Aus demselben Grund steht Gosens (Union Berlin) für die Länderspiele gegen die Türkei in Berlin am Samstag (20.45 Uhr/RTL) und drei Tage später in Wien gegen Österreich nicht zur Verfügung. Nagelsmann nominierte für den Linksverteidiger den Leipziger David Raum nach.