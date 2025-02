Nächster Dreierpack: Dembélé überragt wieder für PSG

Nächstes Spiel, nächster Dreierpack: Ousmane Dembélé hat Paris Saint-Germain zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen zum Sieg geführt. Beim 5:2 (1:0) des Serienmeisters am Samstag bei Stade Brest steuerte der Ex-Dortmunder wie bereits am vergangenen Mittwoch in der Champions League beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart (4:1) drei Tore zum Erfolg seiner Mannschaft bei.

Dembélé brachte sein Team zunächst in Führung (29.), nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich legte er im zweiten Durchgang die Treffer zum 2:1 (57.) und 3:1 (62.) nach. Damit unterstrich der 27-Jährige einmal mehr seine derzeit bestechende Form. Dembélé erzielte in den letzten neun Spielen wettbewerbsübergreifend 14 Treffer und ist momentan der beste Torschütze in der französischen Ligue 1.

"Ich bin es mir selbst schuldig, Tore zu schießen", sagte Dembélé gegenüber dem Sender beIN Sports: "Es war wichtig, heute zu gewinnen, um unsere gute Serie fortzusetzen. Jetzt werden wir sehen, was in der Champions League passiert."

Dort treffen PSG und Brest bereits in den Play-offs wieder aufeinander. Am 11. Februar findet das Hinspiel in Brest statt, das Rückspiel folgt acht Tage später in der französischen Hauptstadt.