Nächster Neuzugang: Bussy verstärkt Wolfsburgs Frauen

Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg basteln weiter intensiv an ihrem Kader für die anstehende Saison. Am Donnerstag gab der Klub die Verpflichtung der Offensivspielerin Kessya Bussy bekannt. Die 24-Jährige kommt ablösefrei vom FC Paris und erhält einen Vertrag bis 2028. Bussy ist bereits der zwölfte Neuzugang des VfL in diesem Sommer.

Die Französin hatte zuvor zwei Jahre in Paris gespielt und für den Klub 59 Spiele in der Liga, Pokal und Champions League absolviert. In der vergangenen Spielzeit gewann sie mit dem Klub die Coupe de France. 2021 debütierte Bussy in der französischen Nationalmannschaft, insgesamt hat sie bislang sieben Partien für die Auswahl bestritten, zuletzt im Juni dieses Jahres.

Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL Wolfsburg, freut sich auf die Angreiferin: "Als flexibel einsetzbare Offensivspielerin wird sie unser Team nicht nur durch ihr Tempo und ihre Torgefahr verstärken, sondern auch mit ihrer Mentalität", wird der 56-Jährige in der Vereinsmitteilung zitiert.