Nächstes Blitztor: Österreich fertigt die Türkei ab

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat nach einem weiteren Blitztor auch den EM-Härtetest gegen die Türkei gewonnen. Xaver Schlager von RB Leipzig erzielte beim klaren 6:1 (2:1) gegen die Türkei nach 103 Sekunden die Führung für die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick. Drei Tage zuvor hatte Schlagers Klubkollege Christoph Baumgartner gegen die Slowakei (2:0) sogar nach sechs Sekunden getroffen.

Mann des Tages war aber der Freiburger Michael Gregoritsch mit drei Treffern (44./48./59., Foulelfmeter), zudem waren erneut Baumgartner (78., Foulelfmeter) und Maximilian Entrup (90.+5) erfolgreich. Für die Türkei erzielte Hakan Calhanoglu den zwischenzeitlichen Ausgleich ebenfalls per Foulelfmeter (25.).

In Wien hatten gleich acht Bundesliga-Legionäre in der Startelf großen Anteil an Österreichs fünftem Sieg in Folge. Unter anderem hatte das Rangnick-Team im November mit 2:0 gegen Deutschland gewonnen. Für die Türkei, die im November ebenfalls die DFB-Auswahl bezwungen hatte (3:2), war es vier Tage nach dem 0:1 in Ungarn die nächste Niederlage.

Österreich trifft bei der EM unter anderem auf die Niederlande und Frankreich. Die Türkei bekommt es in Deutschland mit Georgien, Portugal und Tschechien zu tun.