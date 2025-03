Nagelsmann bedauert Ausfall von Wirtz

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit großem Bedauern auf den Ausfall seines Offensivkünstlers Florian Wirtz reagiert. "Es tut mir sehr leid für Flo. Sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft stehen jetzt große Spiele an, die er verpassen und bei denen er Bayer und uns extrem fehlen wird", teilte Nagelsmann auf SID-Anfrage mit.

Wirtz erlitt im Bundesligaspiel von Leverkusen gegen Werder Bremen (0:2) am vergangenen Samstag bei einem Foul von Mitchell Weiser eine Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk und wird mehrere Wochen ausfallen. "Das Wichtigste ist jetzt die Gesundheit. Wir alle bei der Nationalmannschaft wünschen ihm gute Besserung und eine schnelle Genesung", sagte Nagelsmann.

Wirtz verpasst zunächst das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) gegen Bayern München. Der DFB-Auswahl fehlt er im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien (20. und 23. März). Beim Hinspiel in Mailand wäre er aber ohnehin gesperrt gewesen.