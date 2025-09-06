Nagelsmann: Bei Niederlage "keine Angst" um den Job

Julian Nagelsmann befürchtet auch im Falle einer neuerlichen Niederlage in der WM-Qualifikation gegen Nordirland keine Konsequenzen für sein Amt. "Nein. Angst zu haben, ist niemals gut", sagte der Fußball-Bundestrainer am Samstag während seiner Pressekonferenz auf eine entsprechende Frage eines nordirischen Reporters.

Er sei "mutig genug", versicherte Nagelsmann, "wir wollen unsere Spiele gewinnen. Das Team ist wichtig, nicht ich. Ich habe keine Angst."

Die deutsche Mannschaft hatte zum Auftakt am Donnerstag nach einer blamablen Leistung 0:2 in der Slowakei verloren. Torhüter Oliver Baumann fordert für das Spiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Köln "Energie, Leidenschaft, Zweikampfverhalten. Die Reihenfolge ist: Erst die Basics, dann kommen die spielerischen Elemente von alleine."