Nagelsmann erfreut: "Gutes Zeichen" von Szalai

Julian Nagelsmann hat die frohe Kunde von seinem früheren Schützling Adam Szalai mit großer Erleichterung aufgenommen. "Das Wichtigste ist, dass er wieder auf die Beine kommt. Dass er ganz normal geantwortet hat, ist ein gutes Zeichen, und da freue ich mich sehr drüber", sagte der Bundestrainer nach einem kurzen Austausch mit seinem ehemaligen Spieler aus Hoffenheimer Zeiten.

Szalai war beim Nations-League-Spiel des kommenden deutschen Gegners Ungarn am vergangenen Samstag in den Niederlanden (0:4) wenige Minuten nach dem Anpfiff auf der Auswechselbank zusammengebrochen. Inzwischen hat er selbst Entwarnung gegeben.

"Mit Adam hatte ich kurz Kontakt, nur Schreibkontakt", berichtete Nagelsmann vor dem Duell mit Ungarn am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in der Nationenliga in Budapest, "er hat sehr viele Nachrichten und Anrufe bekommen, da wollte ich nicht auch noch anrufen."

Szalai, der nach dem Ende seiner Profikarriere als Athletiktrainer im ungarischen Stab tätig ist, habe "geantwortet, dass er auf dem Wege der Besserung ist. So ganz genau will ich gar nicht darüber sprechen und weiß es auch nicht hundertprozentig. Ich weiß auch nicht, ob er morgen dabei sein wird und lasse mich mal überraschen", ergänzte Nagelsmann.