Nagelsmann hofft: Bei Wirtz muss "der Knoten platzen"

Bundestrainer Julian Nagelsmann wünscht seinem derzeit "wichtigsten Offensivspieler" Florian Wirtz zeitnah den Durchbruch in der Premier League. "Ich glaube, für ihn ist es wichtig, dass in Liverpool der Knoten platzt", sagte Nagelsmann über den 22-Jährigen, der in dieser Saison noch nicht an die vorigen Ausnahmeleistungen anknüpfen konnte. Wenn man zu einem neuen Klub gehe, sei es immer wichtig, "dass da auch direkt gute Momente kommen" - etwa ein Tor oder Assist im nächsten Ligaspiel am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) beim FC Burnley.

Nach seinen Wechsel für bis zu 150 Millionen Euro und einem schwierigen Start auf der Insel wartet Wirtz noch auf eine Torbeteiligung in der englischen Liga. Beim Sieg gegen den FC Arsenal (1:0) war der Ex-Leverkusener jüngst gar von Krämpfen geplagt vom Feld gehumpelt. Wirtz habe "die besten Laufwerte in Liverpool. Er ist extrem fleißig", betonte Nagelsmann: "Er hat sich in jedem Spiel gesteigert." Eine Leistungssteigerung im Verein, das dürfte sich Nagelsmann erhoffen, könnte Wirtz aber frischen Schwung für die Auftritte im Nationaltrikot verleihen.

In der Slowakei (0:2) und gegen Nordirland (3:1) war Wirtz nur wenig gelungen - bis er am Sonntagabend in Köln mit einem traumhaften Freistoß zum Endstand traf. Nagelsmann hatte explizit erlaubt, dass Wirtz viel "ausprobieren" dürfe. "Er soll was riskieren. Er muss das Heft des Handelns in der Hand haben da vorne", sagte der Bundestrainer. Durch das Fehlen der verletzten Jamal Musiala und Kai Havertz sei Wirtz aktuell "unser wichtigster Offensivspieler".