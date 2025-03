Nagelsmann lobt Goretzka: "Herausragendes Spiel gemacht"

Julian Nagelsmann hat Matchwinner Leon Goretzka nach dessen Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in den höchsten Tönen gelobt. "Leon hat ein herausragendes Spiel gemacht, auch defensiv. Er war oft in der Box gewesen", sagte der Bundestrainer in der ARD nach dem 2:1 (0:1) im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League in Mailand gegen Gastgeber Italien und ergänzte: "Ich freue mich für ihn."

Goretzka war von Nagelsmann nach der Niederlage in Österreich im November 2023 vorübergehend aussortiert worden und verpasste auch die Heim-EM im vergangenen Jahr. Im Giuseppe-Meazza-Stadion köpfte er nach einer Ecke von Kapitän Joshua Kimmich den Siegtreffer (76.). "Das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich bin sehr glücklich", sagte Goretzka.

Die Entscheidung über den Einzug ins Final Four der Nationenliga fällt im ausverkauften Signal Iduna Park am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund. "Wir freuen uns total darauf", sagte Nagelsmann, der sein Team nach dem ersten Erfolg in Italien seit 39 Jahren für den Siegeswillen lobte: "Wir wollten zwingend gewinnen und haben mit offenem Visier gespielt."

Der starke Torhüter Oliver Baumann warnte aber vor dem Rückspiel. "Es ist aber erst der erste Schritt", sagte der Hoffenheimer. Sollte sich die DFB-Auswahl durchsetzen, würde das Finalturnier im Juni in München und Stuttgart stattfinden.