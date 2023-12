Nagelsmann: Neuer im März zurück im deutschen Tor

Anzeige

Der langjährige Kapitän Manuel Neuer wird im März höchstwahrscheinlich wieder seinen angestammten Platz im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft einnehmen. "Manuel macht das außergewöhnlich gut, sein Comeback war ein sehr emotionaler Moment. Ich finde seine Leistungen herausragend gut", sagte Nagelsmann im ZDF-Sportstudio.

Beide seien "außergewöhnlich gute Torhüter", Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona/Rücken-OP) aber sei "leider derzeit verletzt", kommentierte Nagelsmann. Auf die Frage nach Neuers Rückkehr ins DFB-Tor antwortete er wörtlich: "Wenn alles so weitergeht, wie es aktuell den Anschein hat Richtung März, dann läuft es darauf hinaus."

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in diesem Länderspielfenster am 23. März in Lyon auf Frankreich und empfängt drei Tage später in Frankfurt/Main die Niederlande.