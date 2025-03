Nagelsmann nimmt keine Rücksicht auf Klub-WM

Julian Nagelsmann besteht nach dem erstmaligen Einzug ins Final Four der Nations League der deutschen Fußball-Nationalmannschaft trotz der anstehenden Klub-WM auf die Abstellung der besten Spieler. "Bei dem Turnier können wir keine Rücksicht nehmen. Ich glaube, das versteht auch jeder", sagte der Bundestrainer nach der wilden Achterbahnfahrt im Viertelfinal-Rückspiel gegen Italien (3:3).

Die DFB-Auswahl trifft beim Finalturnier der Nationenliga am 4. Juni in München auf Portugal. Nicht einmal eine Woche nach dem Final Four startet in den USA die Klub-WM mit Bayern München und Borussia Dortmund. Für Nagelsmann ist die Klub-WM eine "brutale Belastung". Er sei auch "kein Trainer, der die Scheuklappen unten hat und sagt: 'Das ist mir egal.' Es ist aber ein Final-Turnier, da kann ich keine Rücksicht nehmen."

Vor Portugal hat der 37-Jährige großen Respekt. "Portugal ist eine Mannschaft mit herausragend guten Einzelspielern. Der Trainer lässt einen sehr guten Fußball spielen. Da müssen wir ein dickes Brett bohren", sagte Nagelsmann.

Von einer EM-Revanche in einem möglichen Endspiel am 8. Juni gegen Spanien, das im zweiten Halbfinale in Stuttgart auf Frankreich trifft (5. Juni), will Nagelsmann aber nichts wissen: "Revanche für die EM ist ein bisschen hoch gegriffen. Ein EM-Titel ist dann doch höher zu bewerten. Es geht aber um das Selbstverständnis. Ein Titel würde uns gut tun. Wir freuen uns auf das Turnier im eigenen Land."