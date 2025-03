Nagelsmann nimmt vier Veränderungen vor

Bundestrainer Julian Nagelsmann verändert seine Mannschaft für das Viertelfinal-Rückspiel in der Nations League gegen Italien auf vier Positionen. Gegenüber dem Sieg im Hinspiel in Mailand (2:1) rücken Nico Schlotterbeck bei seinem Heimspiel in Dortmund, die Stuttgarter Angelo Stiller und Maximilian Mittelstädt sowie Tim Kleindienst in die Anfangsformation. David Raum, Pascal Groß, Nadiem Amiri und Jonathan Burkardt nehmen dafür auf der Bank Platz.