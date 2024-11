Nagelsmann: "Alle Gegner haben ihren Reiz"

Julian Nagelsmann hat für die Viertelfinal-Auslosung in der Nations League keinen Wunschgegner. "So viele Auswahlmöglichkeiten gibt es ja nicht. Es sind unterschiedliche Mannschaften, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen befinden. Alle haben ihren Reiz", sagte der Bundestrainer nach dem 1:1 (0:0) zum Jahresabschluss in Budapest gegen Ungarn.