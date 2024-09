Nagelsmann über Weltmeister-Kritik verärgert

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat verärgert auf die Kritik an seiner Weltmeister-Ansage reagiert. "Ich finde die Aussagen des einen oder anderen Experten fragwürdig. Wenn man mich dafür kritisiert, ist das verrückt", sagte Nagelsmann auf der Abschlusspressekonferenz vor dem Nations-League-Auftakt am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) gegen Ungarn in Düsseldorf.