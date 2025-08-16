Nationalspielerin Knaak erleidet Meniskusverletzung

Fußball-Nationalspielerin Rebecca Knaak hat eine Meniskusverletzung erlitten und wird Manchester City vorerst fehlen. Das teilte der Klub aus der Women's Super League am Samstag mit. Demnach habe sich die Innenverteidigerin im EM-Halbfinale gegen Spanien (0:1 n. V.) vor dreieinhalb Wochen verletzt. Knaak hatte sich beim bitteren Ausscheiden der DFB-Elf in der ersten Halbzeit am linken Knie behandeln lassen und trotzdem 120 Minuten auf dem Platz gestanden.

Eine genaue Ausfallzeit teilten die Cityzens nicht mit, im Statement ist von einer "kurzen Rehabilitionszeit" die Rede. Knaak steht seit Januar bei Manchester City unter Vertrag. Bei der EM in der Schweiz war sie unter Bundestrainer Christian Wück in der Innenverteidigung gesetzt.