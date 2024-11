Nations League: Fragen und Antworten zur Kader-Nominierung

Was steht an?

Am Donnerstag gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen 23er-Kader für die abschließenden Gruppenspiele in der Nations League bekannt. Am 16. November (20.45 Uhr/RTL) trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Freiburg auf Bosnien und Herzegowina, drei Tage später tritt sie in Budapest gegen Ungarn an (20.45 Uhr/ZDF).

Worum geht es?

Tabellarisch um nicht mehr viel. Die DFB-Auswahl führt die Gruppe 3 mit zehn Punkten aus vier Spielen klar vor den Niederlanden und Ungarn (je fünf Zähler) an und ist bereits als eine der beiden besten Mannschaften ihrer Staffel für das erstmals ausgetragene Viertelfinale im März 2025 qualifiziert. Der Gegner wird bei der Auslosung am 22. November ermittelt.

Wer fehlt?

Diesmal sieht es etwas besser aus als im Oktober, als Nagelsmann eine wahre Absagenflut zu verkraften hatte. Allerdings muss der Bundestrainer weiter auf Stammtorwart Marc-Andre ter Stegen verzichten, der nach seiner Knieverletzung wohl erst in der kommenden WM-Saison wieder spielen kann. Überdies müssen Niclas Füllkrug, Jamie Leweling, Aleksandar Pavlovic und David Raum nach Verletzungen passen. Waldemar Anton und Jonathan Burkardt waren zuletzt angeschlagen.

Wer rückt nach?

Am spannendsten ist die Frage, ob Nagelsmann erstmals seit der EM Leroy Sane berufen wird. Der 28-Jährige hat sich nach seiner Leisten-OP im Sommer beim FC Bayern wieder herangekämpft, ist dort jedoch meist nur Joker. Dennoch könnte Sane den Platz des verletzten Newcomers Leweling einnehmen. Als erste Option für Pavlovic bietet sich BVB-Kapitän Emre Can an. Füllkrug und Raum hatte Nagelsmann im Oktober durch Tim Kleindienst und Robin Gosens ersetzt, die erneut hoffen dürfen.

Wer kehrt sonst zurück?

Auch Jamal Musiala, Kai Havertz, Benjamin Henrichs und Robin Koch waren vor einem Monat ausgefallen, stehen nun aber allesamt wieder bereit.

Wie sieht es bei den Torhütern aus?

Ob das in Bosnien und gegen Oranje praktizierte Jobsharing zwischen Oliver Baumann und Alexander Nübel in ter Stegens Abwesenheit fortgesetzt wird, hatte Nagelsmann offen gelassen. Der Bundestrainer betonte lediglich, dass er den Hoffenheimer Baumann "einen Tick stärker" sehe. Der Stuttgarter Nübel aber sammelte zuletzt im Topspiel in Leverkusen mit einer herausragenden Leistung Pluspunkte. Zu dieser Frage dürfte sich Nagelsmann erst am Montag in Frankfurt auf seiner ersten Pressekonferenz bei diesem Lehrgang äußern. Möglich scheint, dass er bei der Nominierung den dritten Torwart austauscht: Janis Blaswich hat seinen Stammplatz in Salzburg verloren.

Und was ist nun mit Paul Wanner?

Der DFB und Österreich versuchen weiter, das Ausnahmetalent für sich zu gewinnen. Zuletzt spielte der von den Bayern nach Heidenheim verliehene Mittelfeldmann für die deutsche U21, die nach erfolgreicher EM-Qualifikation am 15. und 19. November gegen Dänemark und Frankreich testet. Wanner wäre dort entbehrlich - und frei für ein Debüt unter Nagelsmann.

Wann und wie geht es nach dem sportlichen Jahresabschluss weiter?

Nach der Viertelfinal-Auslosung in der Nations League folgt am 13. Dezember in Zürich die Auslosung der Qualifikation für die WM 2026. Deutschland ist dort in Topf 1 gesetzt und kommt in eine Vierer- oder Fünfergruppe. Die Quali beginnt für die DFB-Auswahl frühestens im Juni und zieht sich bis November 2025.