Nations League: Hermoso erneut nicht im spanischen Aufgebot

Jennifer Hermoso kehrt auch für die anstehenden Nations-League-Duelle nicht in den Kader der spanischen Fußball-Nationalmannschaft zurück. Damit fehlt die Weltmeisterin von 2023 bereits zum dritten Mal in Folge im Aufgebot der Spanierinnen - eine rein sportliche Entscheidung und keine "Bestrafung", wie Trainerin Montse Thomas bei der Kadernominierung am Freitag betonte.