Neapel festigt Tabellenführung

Die SSC Neapel hat ihre Tabellenführung in der italienischen Serie A gefestigt. Der Ex-Meister besiegte das Kellerkind US Lecce etwas mühsam 1:0 (0:0) und hat nun 22 Punkte auf dem Konto. Am Sonntag kommt es zum Verfolgerduell zwischen Titelverteidiger Inter Mailand (17) und Rekordmeister Juventus Turin (16).