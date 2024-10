Neapel müht sich zum Sieg und bleibt Tabellenführer

Die SSC Neapel hat die Tabellenführung in der italienischen Serie A gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte setzte sich beim FC Empoli am Sonntag mit 1:0 (0:0) durch und liegt mit 19 Punkten nach acht Spielen weiter an der Spitze.

Neapel tat sich gegen Empoli lange schwer, die Offensive trat in der ersten Halbzeit kaum in Erscheinung. Der georgische Nationalspieler Chwitscha Kwarazchelia erlöste Napoli schließlich per Foulelfmeter (63.) nachdem Faustino Anjorin im Strafraum SSC-Stürmer Matteo Politano zu Fall gebracht hatte.

Am Samstag hatten in Juventus Turin (1:0 gegen Lazio Rom) und der AC Mailand (1:0 gegen Udinese Calcio) zwei Verfolger vorgelegt, doch durch den Sieg verschaffte sich Neapel wieder Luft. Der Vorsprung auf Juve beträgt drei, der auf Milan fünf Zähler. Am Abend kann Titelverteidiger Inter Mailand (14 Punkte) bei der AS Rom (20.45 Uhr) wieder näher heranrücken.